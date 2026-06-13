Coronel Granada hoy sábado y Germania el lunes, las propuestas para los pueblos del distrito (VIDEO)

La Directora de Cultura, Celia Gariboldi, detalló las dos propuestas que desembarcan en ambas localidades, teatro comunitario con una obra clásica, como es Acassuso, en Granada, en el día de hoy a las 30:30 horas, y el lunes, Barrios Activos, donde interactúan todas las áreas del municipio, en Germania, en el Circuito de Salud, desde las 14.

Ambas propuestas son gratuitas e itinerantes y recorrerán todas las localidades del distrito, incluyendo a la ciudad cabecera, donde el Salón Cultural, cumple 20 años.

El municipio dispuso el inicio de estar recorridas para este fin de semana largo en el que muchos vecinos permanecen en sus lugares, dado que no viajan; a su vez, especialmente Barrios Activos, es una propuesta que logra reunir a la familia en su conjunto.