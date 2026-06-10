Otro año que sorteamos para el Día del Padre la caja de herramientas, llena de herramientas, de Arbas Hnos. (VIDEO)

Como cada Día del Padre, Arbas Hermanos, dice presente con un regalo más que especial, no solo por su precio, sino pro su utilidad; una caja de herramientas, llena de herramientas se pone en juego, junto a Distrito Interior y el programa Las Cosas por el Aire, que se emite los sábados de 8 a 13 horas por FM Peregrina, donde se la sortea.

Participar es muy fácil, el único requisito es acercarse al local de Arbas Hermanos en la Av. Arquitecto Carrozzi de General Villegas y llenar un cupón. Pero en esta oportunidad hay más.

Al haberse inaugurado Arbas Aceros, en la RN 188, llenando el cupón allí, quien gane, tendrá un premio extra, además de la caja tradicional.

IMPORTANTE: sólo se participa llenando un cupón de manera presencial. El sorteo lo realizamos en vivo en los estudios de FM Peregrina, el sábado 20 de junio.

En esta nota, José, el integrante de la familia Arbas que hace de vocero, habló de la caja este año, y las particularidades que tiene, el nuevo espacio de la firma.

El predio «de la ruta», como se lo llama, es un lugar que al conocerlo, y sobre todo ver su movimiento, sorprende, y motiva a pensar que con gente que apueste de este modo desde la ciudad, inevitable y afortunadamente, hay futuro de crecimiento.