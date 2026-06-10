Ángel Fenocchio en General Pinto: «Siempre tratamos de llevar la mejor propuesta que tengamos en tecnología, conocimiento y financiación» (VIDEO)

Angel Fenocchio, propietario de El Malambo Agropecuaria, que tiene dentro de sus empresas a CruzCampo, estuvo este miércoles en General Pinto en la presentación de esta última en el Partido.

Al finalizar la jornada habló con Distrito Interior de la respuesta obtenida a la propuesta que plantearon para el lanzamiento formal de CruzCampo, donde operan desde hace un año.

Se refirió a la marcha del año, desde lo productivo y expectativas económicas, a partir de las reglas que el mercado impone.

Del mismo modo describió las herramientas con la que la firma compite en el contexto en el que se mueve, destacó al equipo pintense, integrado por los Ing. tamburri y Bracco, quienes cuentan con el apoyo de Bayer.

General Pinto y la zona de influencia sigue representando un desafío al que cada día afrontan con las bases de El Malambo, la empresa madre que está detrás de este proyecto.