Se abrieron los sobres de licitación de combustible para mantenimiento de la ciudad de General Villegas

El miércoles 10 de junio, la Municipalidad de General Villegas llevó adelante la apertura de sobres correspondiente a la licitación privada para la adquisición de combustible Diesel Grado 2, destinado al abastecimiento de maquinaria, tractores y camiones de la Dirección de Servicios Urbanos que prestan servicios en la ciudad cabecera.

La compra tiene como objetivo asegurar la operatividad de los equipos afectados a tareas esenciales para la comunidad, entre ellas el mantenimiento, conservación y riego de calles, además del servicio de recolección de residuos domiciliarios.

El acto administrativo se desarrolló en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal y contó con la presencia del intendente municipal, Gilberto Alegre; la secretaria de Gobierno, Valeria Iglesias; el director de Obras Públicas, Marcelo Elgue; y personal de la Oficina de Compras.

La licitación contempla un presupuesto oficial de $58.500.000 (cincuenta y ocho millones quinientos mil pesos) para la adquisición de 26.000 litros de combustible, que deberán ser entregados en su totalidad en el Corralón Municipal, con un plazo de provisión de 20 días.

Durante la apertura se registró la presentación de un único oferente, la firma Guazzaroni Greco S.A., que cotizó la provisión por un monto de $56.914.000 (cincuenta y seis millones novecientos catorce mil pesos).

La documentación presentada será evaluada por las áreas técnicas y administrativas competentes, de acuerdo con la normativa vigente, para avanzar posteriormente con el proceso de adjudicación.