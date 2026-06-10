General Pinto: CruzCampo fue presentada en sociedad con una jornada que inició esta mañana

La empresa que opera desde General Pinto, con los Ingenieros Gustavo Tamburri e Ignacio Bracco, como referentes de ventas y técnica, respectivamente tuvo su presentación este miércoles en la ciudad.

La actividad estuvo centrada en la sede del club Pintense donde luego de una recepción dieron inicio las disertaciones, una sobre Estrategias en barbechos, y la otra, a cargo de Diego de la Puente, «Entre las indecisiones de Trump y el año climático en EEUU».

Luego, los presentes, que fue un número interesante, se trasladaron hacia las oficinas de la empresa sobre la RN 188 donde compartieron un almuerzo.

Cruzcampo, opera en General Pinto desde hace un año, esta acción fue el lanzamiento formal, a partir del cual se despliegan y potencian todos las opciones que la firma tiene, con el acompañamiento de bayer, para los productores, no solo la genética que los destaca, sino líneas de créditos a tasa cero, entre otros, que la posicionan como una alternativa competente hacia adelante.