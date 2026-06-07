Tras agotar en 49 minutos las entradas, Abel Pintos va por otro récord en Junín, al agregar otro show

Luego de que la primera función se agotara en apenas 49 minutos, este lunes a las 13 horas comenzará la venta de entradas para la segunda presentación de Abel Pintos en el Teatro San Carlos Naldo.

La confirmación de una nueva fecha despertó una verdadera revolución entre los seguidores del artista. Muchos de ellos no lograron conseguir ubicaciones durante la primera venta y esperan tener una nueva oportunidad cuando se habilite la comercialización de esta segunda función.

El antecedente es contundente. En menos de una hora, la totalidad de las localidades disponibles para la primera presentación encontraron dueño, generando uno de los procesos de venta más veloces registrados en la historia reciente del teatro.

Ahora la gran pregunta es inevitable: ¿Podrá Abel Pintos superar su propio récord?

Las consultas en redes sociales, los mensajes y el interés del público no dejan de crecer. Todo indica que la demanda volverá a ser muy alta y que miles de personas intentarán asegurarse un lugar desde el primer minuto, expresó la productora organizadora, de acuerdo a lo que publicó Diario Junín.

La nueva venta de entradas inicia este lunes 8 de junio a las 13:00 horas.