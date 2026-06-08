Por el Día del Periodista, una invitación que nos gustó compartir

El viernes, en vísperas del Día del Periodista que se celebra hoy, 7 de junio, concurrimos desde Distrito Interior a la Sala Amarilla, del Jardín N° 901 donde compartimos con los alumnos, docentes y parte del cuerpo directivo un encuentro vinculado a esta profesión/oficio como es la de comunicar.

La primera sorpresa fue cuando antes de ingresar, para ser recibidos en silencio y orden, los niños que estaban en la clase de Música, fueron invitado a sentarse en semicírculo y respirar profundo al menos tres veces, logrando, la maestra de Música, calma absoluta.

Acto seguido el recibimiento y toda la estadía de Fernando Cisarello, de nuestro portal, en la sala, fue cordial y de intercambio con los alumnos y las docentes que entrevistaron al entrevistador.

La invitación surgió, nos contó la docente María Luz Morales, luego que los alumnos manifestaran que sus papas miran las noticias en el lugar de los dibujitos de color azul y tojo (en referencia al logo de Distrito Interior).

A este dato que nos complace, se le debe sumar el más importante; el Jardín trabaja las efemérides, o varias de ellas, con un abordaje local, invitando, por ejemplo a aquellas personas que ejercen distintos oficios o profesiones para obtener de primera mano los datos que previamente trabajaron en la sala con la participación de las familias.

Tras el encuentro, recibimos un presente que nos sorprendió tanto como la convocatoria, y al igual que ésta, lo agradecimos sinceramente.

Entre las conclusiones, quedó la importancia del interés que la comunidad muestra por los medios locales, y la cobertura que de la realidad, en el caso de Distrito Interior, hacemos casi exclusivamente, de los Partidos de General Villegas y General Pinto; una manera, comunitariamente hablando, de mirarnos y contarnos a nosotros mismos. Más allá de la objetividad, seriedad, y todos aquellos conceptos que se levantan como banderas de esta tarea.

Una vez más abandonando el formalismo, estuvo muy bueno, nos sentimos muy bien, y sobre todo, valió la pena.

Gracias Jardín de Infantes N° 901 !