40 intendentes respaldaron a Kicillof tras la elección, el ausente notable en la lista es Alegre

Más de 40 intendentes bonaerenses del peronismo cerraron filas este viernes y respaldaron al gobernador Axel Kicillof, en medio de la creciente tensión interna en el peronismo tras la carta de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la que critica el desdoblamiento electoral que impulsó su exministro de economía.

Hilando fino, si se tiene en cuenta que al período 2023 – 2027 accedió de la mano de Juntos por el Cambio, Santilli en esa oportunidad, el reciente ganador de las elecciones del pasado 26 de octubre, y dado los cambios de espacio manifestados por Gilberto Alegre, su ausencia podría leerse como una pausa en su próximo paso hacia el espacio dentro del que militará la campaña 2027.

El encuentro, que duró más de tres horas, se llevó a cabo en «La Casona» del Ministerio de Desarrollo Agrario, en el Parque Pereyra Iraola (Berazategui). Al cierre de la reunión el jefe comunal de La Plata, Julio Alak, ofició de vocero y defendió la estrategia electoral del gobernador: «El desdoblamiento fue muy positivo».