El humorista Iván Ramírez actúa el próximo fin de semana en Ameghino, es una apuesta de Atlético (VIDEO)

El show será el próximo sábado 13 de junio en el Salón Cultural, organizado por la institución deportiva, que apuesta a este tipo de propuestas con el objeto de recaudar fondos para continuar adelante con los proyectos.

Amilcar Lamothe, integrante de la Comisión de Atlético Ameghino, contó cómo fue que decidieron apostar a este tipo de eventos, a pesar del riesgo que implica.

«En tiempos como los que estamos viviendos reír viene muy bien», dijo, explicando que es devolver con alegría el acompañamiento de la gente. Atlético hace extensiva la invitación al público de toda la zona, no solamente los ciudadanos locales.

Para comunicarse por entradas el contacto es el 3388672861.