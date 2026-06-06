Se intensifica la niebla esta noche en el noroeste bonaerense

Esta es una noche más en la que la niebla se convierte en protagonista. Desde las 21:30 horas aproximadamente el paisaje comenzó a modificarse, con el avance de este fenómeno que se vuelve un peligro para quienes transitan por las rutas o caminos, incluso dentro de nuestras ciudades y pueblos.

Ante la niebla se recomienda, en la medida de poder evitarlo, no circular, no viajar hasta que se disipe.

En ese sentido, uno de los errores más comunes es circular a baja velocidad y con las balizas encendidas; se debe tener en cuenta que ese detalle , no significa que se está circulando con precaución o algún inconveniente, sino que se está detenido. En este contexto de niebla, suele ser el causante de accidentes.