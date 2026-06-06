CruzCampo hace su lanzamiento oficial y estrena las oficinas el próximo miércoles en General Pinto

La empresa desembarco hace casi un año en el distrito de General Pinto, proveniente de General Villegas, con el respaldo de El Malambo Agropecuaria.

Desde el inicio el crecimiento ha sido constante y sostenido, prestando servicios, dándose a conocer mientras se avanzaba en las instalaciones que ya están funcionales sobre la RN 188, frente al ingreso a la ciudad, y el martes serán presentadas en sociedad, lo mismo que la firma, aunque conocida por muchos, significara su lanzamiento.

CruzCampo, que comercializa principalmente semillas de maíz Dekalb y la línea de productos Bayer, Monsanto, cuenta en su equipo pintense con los Ingenieros Agrónomos Ignacio Bracco, en lo técnico, y Gustavo Tamburri, en lo comercial, quienes a su vez cuentan con el respaldo permanente de profesionales regionales de Bayer.

El martes la jornada se desarrollará en la sede del club Pintense de acuerdo al siguiente programa: