¿Los alcanzó la crisis?, La Libertad Avanza de General Pinto puso a la venta el móvil de campaña

El vistoso vehículo ploteado con los colores e inscripciones del partido del presidente Milei se exhibe en una esquina de la ciudad cabecera con una botella de lavandina sobre el techo, en señal que espera por un comprador.

La Estanciera, modelo, 1960, está a la venta.

¿A los integrantes del espacio que en las últimas elecciones logró un concejal los alcanzó la crisis y por esa razón venden el rodado con el que hicieron, incluso festejaron el triunfo a nivel nacional en la última elección?.

La pregunta fue trasladada a Jonatan Paganini , el referente libertario en General Pinto, quien explicó la situación a Distrito Interior.

No habló de crisis, pero sí de la necesidad de ponerla a la venta para invertir el dinero que obtenga en un proyecto comercial, él está dedicado al rubro pollería. La adquirió específicamente para hacer campaña, pero dado que vive de su comercio, ese dinero lo necesita para otro fin, remarcó.

El vehículo tiene un interesado, comentó Paganini y especificó que la unidad cuenta con un motor Falcon, y dos tubos de GNC. El valor de venta lo fijó en $ 7.000.000.