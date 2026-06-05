Zona Pampa: adaptarse para estar siempre entre los elegidos de la gente en General Villegas (VIDEO)

Claudia Leiva es la propietaria de Zona Pampa, que hace apenas unos meses estrenó local propio en la calle Rivadavia, frente al Colegio Nacional. Desde su nacimiento, en 2009, estuvo sobre la misma arteria, pero e un espacio que no era propio, incluso, el inicio fue con otro tipo de indumentaria.

Saber adaptarse, reinventarse sin abandonar el buen gusto, interpretar a la sociedad, fueron algunos de los detalles que nunca alteró, por eso hoy, con una marca estandarte como Montagne, y otras que fue sumando luego, este lugar se encuentra posicionado entre los elegidos por la gente.

La ropa que ofrece, en su mayoría, es versátil, no requiere planchado, se puede guardar sin inconvenientes para el viaje, es de secado rápido; ideal para estos tiempos, destaca la propietaria, quien se muestra agradecida por el acompañamiento permanente que su sello tiene desde que decidió materializar la respuesta a una necesidad que observó en la comunidad.

Conocé la historia, descubrí el presente de Zona Pampa.