La zona: cuatro personas protagonizaron un choque frontal en Teodelina, no hubo sobevivientes

En horas del mediodía de este viernes se registró un accidente fatal en ruta 94 llegando a Teodelina, donde colisionaron una camioneta y un automóvil.

Producto del choque, cuatro personas resultaron fallecidas.

Según el informe de la Policía de Teodelina, el siniestro ocurrió en ruta 94 «en la curva de García Varela», la cual está ubicada casi al ingreso de la localidad- y fue protagonizado por una camioneta Toyota Hilux blanca en la que se movilizaban tres hombres y un automóvil Chevrolet Prisma negro conducido por un ocupante a bordo. Como consecuencia del accidente, las cuatro personas involucradas resultaron fallecidas.

El tránsito en el sector de la ruta fue cortado totalmente.

De acuerdo a la información recabada por Radio Jota, los tres hombres que viajaban en la camioneta eran oriundos de Teodelina, mientras que el conductor del auto era un bombero retirado que continuaba desarrollando tareas en el cuartel de Villa Cañás.