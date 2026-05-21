Pasión por el Mundial: el primer villeguense en llenar el álbum de figuritas

Esto que puede ser una anécdota, es una noticia porque a muy pocos les puede pasar desapercibido; es que las figuritas del Mundial 2026 tiene a buena parte de la población atenta y dedicada, embarcada en lograr lo que el ex jugador y actual árbitro, Agustín Luján, junto a su familia logró.

Hace aproximadamente una semana que lo lograron, pero la novedad trascendió en las últimas horas.

Empeñados en completarlo le dedicaron tiempo y estrategia para hacerse de aquellas figuritas que más costaron.

Agustín y Antonella, su pareja, quien junto a sus tres hijas acompañó en este desafío, contó a Distrito Interior que la figurita más difícil de conseguir fue las de la 1 de Irán, Brasil, también tuvo sus complicaciones; en cambio, la primera selección en completar fue la de Argentina, siendo la de Messi una d elas primeras en obtener.

Finalmente dijeron que cuentan con muchas figuritas que les sobraron y las están regalando entr elos conocidos, incluso aquellos que enterados se ponen en contacto.