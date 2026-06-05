Murió el Indio Solari, ícono del rock nacional
Al músico le habían diagnosticado Parkinson hace diez años. En 1976 fundó Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota junto a Skay Bellison. Pasó sus últimas horas en su casa de Parque Leloir junto a su familia, donde falleció, por lo que, por protocolo, se inició una investigación por averiguación de causal de muerte, a cargo de la Fiscalía N°2 de Ituzaingó.
Carlos Alberto Solari que había nacido el 17 de enero de 1949, murió en su casa de Parque Leloir, por lo que, por protocolo, se inició una investigación. Tenía 77 años.