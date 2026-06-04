Volcó un camión cargado en la RN 33 entre Genera Villegas y América

El hecho se produjo esta tarde en el kilómetro 404 de la ruta nacional.

El camión, un Scania, tiraba un acoplado, cargado con cereal, al igual que el chasis.

El chasis quedó sobre la traza ocupando una d elas manos, el acoplado debajo de la banquina; en ambos casos la carga quedó esparcida.

El tránsito circula lentamente asistido por personal policial.

Para hacernos llegar tu noticias escribinos al 3388 672080 (Whatsapp directo con Distrito Interior)