Por segunda vez el villeguense Walter Fenocchio ganó un premio en efectivo de ESCO

La suerte volvió a tocar a Walter Fenocchio, conocido vecino de General Villegas, suscriptor de ESCO, el plan de capitalización y ahorro, que tiene presencia en General Villegas hace años, incluso con una importante cantidad de grandes premios entregados, como autos y motos, algunos de ellos, con apenas una sola cuota paga.

En febrero de 2025, Fenocchio obtuvo $ 2.000.000, pero lejos de dar por concluida su suscripción a la firma, decidió seguir probando suerte, y fue nuevamente sorprendido en el último sorteo, donde ganó un tercer premio, $ 750.000, con el N° 716.

En los próximos días se hará efectiva la suma en un sencillo acto, que se ESCO realiza en cada oportunidad como esta, comentó Marisol Sánchez, la coordinadora regional de ESCO.

Por su parte, Pablo Alonso, que es el vendedor en nuestra zona, celebró este golpe de suerte, que en realidad fue buscada.

A su vez, Alonso insistió en que esta es una manera de celebrar la confianza que la gente pone en ESCO, «sin importar el monto o el premio, aunque siempre renovamos las esperanzas que entregaremos autos, motos o varios millones con pocas cuotas pagas, en cada sorteo, es motivo de alegría que uno de nuestros suscriptores ganen».

Para comunicarse con Pablo Alonso, el contacto es 2364 704199.