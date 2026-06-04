El municipio entregó una unidad vehicular que será afectada a Bomberos Voluntarios de Santa Regina

El intendente municipal, hizo entrega de una ambulancia, que será afectada como unidad de traslado a los Bomberos Voluntarios de la localidad.

La unidad Mercedes Benz, será intervenida con la colocación de los asientos correspondientes y se sumará a la autobomba con que ya cuentan bomberos, que en su momento fue adquirida mediante fondos otorgados oportunamente por la Municipalidad.

A esta entrega se suma otra buena noticia corto plazo; se comenzará con la ampliación del galpón donde se guardarán estas unidades, dicho edificio fue cedido por cooperativa eléctrica de Santa Regina a la institución bomberil donde funciona actualmente la sala velatoria, ya que ésta será trasladada a la antigua administración que se encuentra en refacción.

«Un sueño cada vez más cercano para la apertura del cuartel de bomberos», expresó el Delegado de Santa Regina.