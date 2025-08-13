Mauro Ghigliano, candidato por Fuerza Patria: «La banca será la voz de los pueblos en el Concejo» (VIDEO)

Se define como un hombre común, de pueblo, y militante del peronismo desde la primera hora.

El santareginense se muestra consciente del momento que su espacio atraviesa, reconoce que nunca abandonaron a la gente y siempre ha estado, junto a sus compañeros, haciendo pro sus localidades y vecinos, todo lo que estuvo a su alcance.

Actualmente ocupa el 4° lugar en la Lista de Fuerza Patria, encabezada por Germán Polari.

Ghigliano considera que su banca será la que tenga la voz de los pueblos. Su propuesta se basa en lo demostrado por el trabajo en el Concejo Deliberante y en la calle realizado por Sol Fernández, actual candidata a senadora en 4° lugar por la cuarta sección electoral, quien lidera el peronismo en General Villegas.

Simple, sin vueltas, como se desempeña en la vida, tal él mismo lo reconoce, habló sin palabras rebuscadas al vecino no solamente de los pueblos, sino de la ciudad cabecera, que es, sostuvo, el que tiene el verdadero termómetro de lo que las políticas del Gobierno Nacional provocan.