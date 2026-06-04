El trabajo de la Comisión de Apoyo al Boxeo se materializó con esta compra (VIDEO)

Diferentes elementos para entrenamiento fueron comprados con lo ques e recaudó en el festival de Boxeo, realizado en el SUM del Parque Municipal.

Esta es una parte, precisó María Vivas, de la Comisión de Apoyo, al ser entrevistada por Distrito Interior, por lo que resta una segunda parte, que son elementos de primera calidad, como lo es Corti, lo que será utilizado exclusivamente en los Festivales.

En ese sentido, agregó que las salidas a combatir d elos púgiles locales está siendo constante, y tal como mencionara Valdebenito, este viernes cinco pelearán en Lincoln.

Los elementos fueron presentados y exhibidos en el gimnasio ante los chicos, que son los destinatarios.