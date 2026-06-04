Se entregaron elementos adquiridos con lo recaudado en el Festival de Boxeo en General Villegas (VIDEO)

Anoche en el gimnasio de la Escuela de Boxeo, la Comisión de Apoyo, hizo entrega de los elementos adquiridos con los fondos obtenidos en el Festival de Boxeo realizado el mes pasado.

Esta es la mitad de lo comprado, precisó María Vivas, de la Comisión. Por su parte Caito Valdebenito, el Director y Técnico de los púgiles, fue quien presentó el lote que se incorpora a los entrenamiento, alcanzando a todos quienes concurren diariamente, aquellos que se preparan para debutar y cumplir un sueño, como aquellos que de manera ascendente ya sube al ring de manera amateur (por ahora).

Valdebenito destacó la entrega de cada boxeador en cada combate, el compromiso al entrenar, y agradeció a la gente por el permanente apoyo, lo mismo para la Comisión y Municipio. «Esto es para ustedes», remarcó.