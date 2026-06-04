Información ampliada: vuelco de un acoplado entre Piedritas y Bunge

El vuelco afecta solamente al acoplado que circulaba tirado por un camión Volkwagen, tanto el tanque del chasis ¿, como del acoplado se encontraban vacíos.

El rodado, que era conducido por un hombre de Rufino, de 50 años, transitaba en dirección Piedritas – Bunge, cuando se produjo el despiste del implemento que volcó en la banquina.

Se desconocen las causas, aunque en el punto donde se produjo el hecho, kilómetros 6 del camino asfaltado, en cercanías de la estancia San Carlos, la superficie es sumamente resbaladiza, más aún con lluvia, como en este caso, siendo ese tramo que comprende unos cuatro kilómetros el que registra la mayor cantidad en este tipo de siniestros.

El chofer resultó ileso. El tránsito no estuvo interrumpido.