«Preguntale» está en la Expo Rural y causa sensación

El simpático can y su dueño se encuentran desde este mediodía en la Expo Rural de General Villegas, los ubicarán en los stand de Traikén y la Sociedad Rural. Desde su arribo la gente no ha parado de sacarse fotos e interactuar con el animal que a la vista de todos tiene un comportamiento que lo diferencia de los de su especie.

Hace siete años la vida de Diego Cuadro cambió para siempre. Vio a un perro chiquito solo y en medio del campo, y no dudó en adoptarlo. Ese encuentro marcó el principio de un vínculo único. Con Preguntale construyeron una amistad que saltó los límites del alambrado, se hizo viral y se metió en el corazón de todo el sector agro.

Viven en El Triunfo, un pueblo de unos 1500 habitantes cerca de Lincoln, y son más que inseparables: no solo van juntos a todos lados sino que además comparten las actividades. Preguntale anda a caballo, “maneja” el tractor, y es el protagonista de los videos que divierten y enternecen a millones de usuarios en las redes.

“Me di cuenta que era un distinto”

“En el campo hay perros salvajes y era bien chiquitito cuando lo encontré. Antes del año me di cuenta que era un distinto: es muy tranquilo, pero en el campo no para”, le dijo Diego Cuadro a TN, y contó que descubrió “las habilidades actorales” de Preguntale jugando con “un granito de comida en la nariz”.

“Un día le puse un granito a ver qué hacía, pero se le caía enseguida. Le empecé a decir que se quede quieto y ahora entiende cuando le digo que no se tiene que mover, pero tampoco tiene drama para estar en movimiento”, explicó el productor agropecuario.

El video de Preguntale “montando al petiso” tiene en Instagram más de ocho millones de reproducciones, y a Diego no deja de sorprenderle la repercusión que tienen en el mundo digital y en la vida real. “Jamás me imaginé esto, yo nunca pensé que se podía armar algo así. Un amigo me decía que tenía que hacerme un TikTok porque yo les mandaba cosas por WhatsApp. Tomá, agarrá el teléfono y hacé una cuenta le dije un día, y ahí empezó todo”,.

“El día que no lo tenga más, no sé qué voy a hacer”

Además de emocionarse con los mensajes positivos que recibe de los usuarios, al “papá de Preguntale” le impactan las muestras de cariño de todas las personas que los reconocen y se acercan a acariciar al perro actor. “En Expoagro me pasó que un hombre se largó a llorar cuando nos vio, y a mí se me movió todo. No lo podía creer, en el momento no me salió nada, me quedé helado y él estaba agradecido por las sonrisas que le sacamos con los videos”, contó.

Diego no se imagina la vida sin Preguntale, y le angustia pensar qué va a pasar cuando no esté. “Para mí Preguntale es todo. Es amigo, hermano,… El día que no lo tenga más, no sé qué voy a hacer. Me acompaña a todos lados, donde estoy yo, está él, no lo quiero ni pensar”, dijo.