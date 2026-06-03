Detuvieron en General Villegas a un hombre que era buscado por un homicidio en Pergamino

El Comando de Prevención Rural de General Villegas, logró dar este martes 2 de junio con un sujeto sobre el que pesaba una orden de captura desde el mes de marzo de este año, por un homicidio en ocasión de robo. Junto al detenido se secuestraron una camioneta y un teléfono celular, informaron desde la Jefatura de la Policía Rural.

Tras la ubicación del prófugo, identificado como Javier José Giménez, que trabajaba en las inmediaciones de las calles Berutti y Moreno, se montó un operativo conjunto entre los CPR de General Villegas y Pergamino.

La causa, caratulada “Jumelle, Guillermo y otros s/Homicidio en ocasión de robo”, investiga el fallecimiento de Néstor Adolfo Marchesotti, ocurrido en la zona rural de Pergamino.

El detenido tras ser alojado en una dependencia habilitada por la superioridad, sería trasladado a sede de la UFI N° 6 del Departamento Judicial Pergamino a primera audiencia, a los fines de prestar declaración en los términos del artículo 308 del C.P.P, de acuerdo a lo que informó oficialmente el Comisario Inspector, Gustavo Aragundi, Jefe del C.P.R. General Villegas.