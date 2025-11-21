Importante presencia policial en un campo de General Villegas sobre la Ruta 188

Los dos móviles de la Fuerza pertrnece al CPR y Policía de Ameghino.

El establecimiento rural al que se disponían a ingresar se encuentra a metros del límite con el distrito de Ameghino, sobre la Ruta 188.

Realizadas las consultas, están en la búsqueda de un casco que una persona tomó del estacionamiento de motos frente a un supermercado errado de la vecina ciudad.

El relvamiento de las cámaras de seguridad permitió determinar que el motociclista salió en dirección a Villegas. Con el aporte de otros elementos habrían determinado quien podría ser el responsable y donde ser hallado para recuperar el asco por el que hay una denuncia.