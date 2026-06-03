La Policía y el SAME intervinieron por un hombre que se encontraba acostado sobre la RN 226 entre Villegas y Tres Algarrobos

El curioso hecho ocurrió esta noche entre nuestra ciudad y Tres Algarrobos, sobre la Ruta Nacional 226, alrededor de las 22:30 horas.

El hombre se encontraba acostado sobre la cinta asfáltica, moviendo brazos y piernas, pero sin levantarse.

Las personas que circulaban fueron deteniéndose, en su mayoría, sobre la banquina con el fin de auxiliarlo, pero dado el cuadro, se limitaron a dar aviso a la Policía y Emergencias Médicas.

A esa altura no estaba claro el motivo por el que la persona, de la que no trascendieron datos filiatorios, aunque se presume que es oriunda de General Villegas, mayor de edad, se encontraba en ese lugar y en esas condiciones.

Tras el arribo del personal policial y del SAME fue trasladado al hospital municipal, donde luego de recibir atención, habría sido internado en salud mental.