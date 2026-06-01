General Villegas: llegaron a su casa, había dos sujetos robando, uno fue reducido y entregado a la Policía

Anoche, la pareja llegó a la vivienda ubicada en la calle San Juan Bosco del barrio El Cruce alrededor de las 21:30 horas; la mujer se cambiaría y saldría a los pocos minutos, para ir a trabajar, mientras, su pareja la esperaría en al auto.

Al intentar ingresar, los dos desconocidos que estaban adentro, la tomaron por sorpresa, uno de atrás, tapándole la boca, y el restante de los pies, con la intención de ingresarla.

El esposo al ver la situación, intervino de inmediato, logrando que la liberaran, atrapando a uno, mientras que el otro se dio a la fuga.

Una vez reducido, inmovilizado, y tras pedir ayuda a los vecinos, dieron aviso a la Policía que intervino a los pocos minutos, trasladando al caco a la comisaría.

En el momento, el ladrón dijo estar de paso en la ciudad y haber sido «invitado» a ingresar a robar, por alguien que conocía a la familia damnificada; sin embargo hasta el momento no pudo ser probado.

A pesar de haber recuperado una cadenita de oro que pertenecía a la mujer, el que huy+o se llevó otras pertenencias similares y dinero en efectivo en moneda extranjera que eran ahorros.

El hecho, que no es aislado respecto a desconocidos, ya que los vecinos se quejan de la concurrencia frecuente de vendedores ambulantes y otros que merodean el barrio en actitud sospechosa, puso en alerta nuevamente a la gente que viene reclamando mayor presencia policial y del Estado local.