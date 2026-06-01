General Villegas: aclaración sobre la aplicación terrestre realizada anoche: «estaba todo en regla»

Tras la publicación a instancias de un video enviado por un lector a Distrito Interior, preocupado por la presencia de una máquina pulverizando en un predio ubicado a metros del barrio El Cruce, que, como sucede en estos casos provocó diversas reacciones; mantuvimos contacto con el profesional responsable de la fiscalización de esa tarea, el Ing. Horacio Galliano, por ende quien firma la receta agronómica requerida.

Éste explicó que el momento del día en que se realizaba la aplicación de un producto llamado Terbutilazina, sobre un sembrado de alfalfa, no fue casual; por el contrario.

Además de respetarse la zona de exclusión y amortiguación que establece la Ordenanza vigente, se tuvo en cuenta el viento que al momento era norte, lo que evita que el producto se desplazara hacia el barrio. Por esa razón se realizó la aplicación entre las 21 y 22 horas.

El predio, explotado por un productor local, se encuentra detrás de las instalaciones de la firma Sigra, en cercanías del barrio El Cruce.

De acuerdo a lo manifestado pro el profesional citado, no hubo riesgo alguno para los vecinos, por el contrario, todo se realizó de acuerdo a lo establecido.