Relato de una odisea en primera persona: el calvario de encontrar ladrones dentro de la casa (VIDEO)

En General Villegas, anoche alrededor de las 21:30 horas una pareja encontró a dos desconocidos dentro de la casa, ubicada en el barrio El Cruce.

Los malvivientes tomaron a la mujer apenas abrió la puerta tomándola por la espalda, tapándole la boca, mientras el restante le sujetaba los pies con la intención de ingresarla, el esposo al ver la escena, descendió del auto e intervino, logrando que cesaran en el ataque, logrando reducir a uno, mientras que el cómplice huyó.

El caco, con la ayuda de los vecinos, fue mantenido hasta la llegada de la Policía que lo aprehendió. Con el correr de las horas se supo que el ladrón no es de General Villegas.

Aún no está claro si el otro es de la misma procedencia o vive en la ciudad, ya que estando retenido, dijo haber sido «invitado a entrar a la casa» porque conoce a la familia.

Agustín Arguello, víctima del robo junto a su pareja, estuvo esta mañana en los estudios de FM Peregrina (92.9) contando el calvario vivido, y detallando las necesidades que el barrio tiene, por las que reclaman y no logran ser oídos por las autoridades.

En ese sentido propuso una posible solución al cruce de los vecinos por la Ruta 188, la que puede ser efectiva y sin costo extra, ni necesidad de obra, para dar respuesta a un serio problema de larga data. Presencia policial a modo de rondas e intervención de la Guardia Urbana / Tránsito para darle a eses sector de la ciudad mayor seguridad y orden.