Día del Bicicletero: por qué se celebra el 29 de mayo

La idea es mantener viva la memoria de un ciclista, quizás uno de los mejores que tuvo la historia de la Argentina.

El día recuerda la figura de Remigio Saavedra. ¿Quién fue? Un ciclista destacado, que entre sus travesías cuenta con una heroica. A los 70 años, hizo el recorrido Mendoza-Buenos Aires en bicicleta, con la idea de concientizar sobre el daño que causan el cigarrillo.

El hombre, nacido en la localidad mendocina de Godoy Cruz, hizo el trayecto en sólo 18 horas con 45 minutos. A raíz de esa travesía, se celebra el Día del Bicicletero.

Un tiempo después de la competencia, un informe médico se sorprendía de su estado de salud, usando las siguientes palabras: “Este deportista de 70 años hace plantearle a la ciencia: ¿es un accidente biológico o el resultado de una vida ordenada y plena de actividad física?”.

A lo largo de su vida de deportista, ganó más de 300 competencias. Además, participó en el Mundial de Ruta, celebrado en 1933 en Francia. Nació en una familia de bajos recursos y, desde pequeño, trabajó. Lo hizo como canillita, lustrabotas y herrero.

A los 14 años, comenzó a participar en competiciones de ciclismo. Falleció el 5 de julio de 1998 a los 86 años.

En una oportunidad en una entrevista, el empresario Claudio Canaglia contó el por qué del reconocimiento. “El día del bicicletero es un recordatorio para esa persona que formó parte de nuestras vidas. Es un homenaje a ese tipo al que todos queríamos, de mantener vivo el recuerdo”, contó Canaglia, de la bicicletería homónima y presidente de la Cámara Argentina de Comercio Mayorista y Minorista de Bicicletas, Partes, Rodados y Afin (Commbi).