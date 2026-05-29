Debuta hoy en General Villegas el circo Dihany

Con las instalaciones puesta a punto, este viernes a las 20 horas, el circo Dihany debuta con su su espectáculo que estará siendo presentado durante el fin de semana sobre el acceso principal a la ciudad, frente a la Escuela Técnica.

Hoy lo hace con una promoción especial, en la que, por cada mayor que abina su entrada, un niño ingresa gratis.

Para el resto de los días, el costo de las entradas arranca desde $ 10.000, y los niños pueden ubicarse en cualquier lugar sin diferencia de costos para ellos.

El show se destaca por los números tradicionales, con tres payasos en escena, abuelo, padre e hija, pelo, malabares, entre otros; además de coreografías de personajes actuales del mundo.

La carpa estará turbo calefaccionada, y hay un detalle más por la época del año en la que estamos, el horario de las 20 horas, a pesar que para muchos resulta temprano, se decidió hace un tiempo para evitar las bajas temperaturas.

El sábado y domingo el circo ofrece dos funciones, 17 y 20 horas.

La próxima plaza de la emprea será Rufino.

En la foto el payaso «Gatito» y Daniel Molina, Director Artísitico.