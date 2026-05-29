Principio de incendio en el motor de una camioneta entre General Villegas y Tres Algarrobos

Esta mañana una pick up Volkswagen Saveiro que circulaba por la Ruta Nacional 226 entre nuestra ciudad y Tres Algarrobos se incendió debiendo intervenir los bomberos. También concurrió al lugar un móvil de la Policía de Seguridad Vial.

El foco se había producido en el motor del rodado, siendo sofocado y controlado rápidamente, evitando daños mayores.

El fuego afectó solamente parte del motor.

En el rodado viajaban dos personas de General Villegas quienes resultaron ilesas.