Importante reunión en la Legislatura de la Provincia para crear los Bomberos Voluntarios de Iriarte

La iniciativa sumó respaldo político y comunitario tras una reunión realizada en la Legislatura bonaerense, mediante la cual se buscó dar respuesta a una demanda histórica de la localidad ubicada sobre la Ruta Nacional 7 perteneciente al Distrito de General Pinto.

En ese sentido el municipio dio un nuevo paso en el proyecto para la creación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Iriarte, luego de una reunión encabezada por el intendente interino Fernando Rodríguez y el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera.

El encuentro se llevó adelante en la Legislatura provincial y tuvo como eje avanzar en distintas herramientas institucionales y administrativas que permitan concretar la conformación del futuro cuartel.

La iniciativa busca responder a un reclamo histórico de la comunidad de Iriarte, especialmente por la ubicación estratégica de la localidad sobre el kilómetro 353 de la Ruta Nacional 7.

De la reunión también participaron integrantes del gabinete municipal, el presidente del Concejo Deliberante, Bruno Di Nucci, representantes de la comisión pro-bomberos y miembros del cuartel de Bomberos Voluntarios de General Pinto.

Una demanda histórica de la comunidad

La delegada municipal de Iriarte, Estela Maris Torres, remarcó la importancia de avanzar con el proyecto y destacó la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en la zona.

“La importancia de este proyecto radica en que estamos sobre el kilómetro 353 de la Ruta Nacional 7, una arteria vial nacional e internacional, por lo que resulta fundamental contar con un cuerpo de bomberos”, expresó.

Por su parte, Martín Chariani, integrante del cuartel de Bomberos Voluntarios de General Pinto, y titular de Defensa Civil, valoró el acompañamiento político y el trabajo conjunto que se viene desarrollando para avanzar con la iniciativa.

Además, desde el Ejecutivo municipal señalaron que el objetivo es continuar fortaleciendo el trabajo articulado entre instituciones, vecinos y organismos provinciales para consolidar un nuevo servicio esencial para la comunidad.

La futura creación del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Iriarte apunta a mejorar la seguridad y ampliar la capacidad de respuesta ante accidentes y emergencias en uno de los corredores viales más transitados de la región.