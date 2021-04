La calidad de los médicos de General Villegas está plasmada en la revista «Cuidarte» (video)

Es un emprendimiento que vio la luz meses pasados y a medida que corre el tiempo aumenta su importancia; especialmente porque en tiempos de la segunda ola de la pandemia pone sobre la superficie el verdadero valor de los profesionales de la salud; muchos de los cuales ven aumentada la demanda de atención, no solamente en el ámbito público a partir del aumento de casos de Covid, sino en el privado dado que muchos pacientes eligen no arriesgar exponerse viajando a otros centros en otras ciudades; pudiendo demostrarse a si mismos que la calidad de la medicina local no está lejos del ideal con el que se busca la atención en otro lado.

Eso queda demostrado en la iniciativa que tuvo el Dr. Juan Pablo Paladino, integrante del equipo del Centro Médico Villegas e ideólogo de esta producción digital y en papel que se puede encontrar en los diferentes consultorios y hasta en la Biblioteca Pública, incluso en muchos hogares que han logrado obtener un ejemplar.

Varios fueron los especialistas de diferentes ramas que participaron de esta primera experiencia, cuya aceptación entusiasmó para pensar en una segunda y quizá más ediciones, aportando sus artículos, en un lenguaje llano para que cualquier lector pueda interpretar y aprovechar los conceptos sobre los diferentes temas, que abarcan lo neurológico, clínico, psicológico, nutricional, ginecológico, tratamiento del dolor, entre otros.

En el Día Mundial de la Salud y en un momento en que el Covid acecha en el distrito, esta estrevista realza una de las premisas máximas de la medicina moderna; mejor que curar es prevenir.

