El Polo Tecnológico no para de crecer: apenas abierta, se agotó la inscripción para el curso de Domótica (VIDEO)

El Subsecretario de Modernización, Coordinación y Técnica, Ezequiel Vincet, comentó las particularidades de la Domótica (*) en general, y del curso que en junio se dictará en el Polo Tecnológico en particular.

El haber agotado apenas iniciada la inscripción para el mismo, da la idea del alcance que está teniendo el Polo que capta la atención de personas de diferentes edades. Debido a ello se está pensando en un segundo grupo para el cual está abierta la inscripción.

Vincet habló a su vez de los diferentes cursos y prestaciones del lugar que se encuentra en el edificio «Antonio Carrizo», sobre la calle Rivadavia, al que muchos vecinos, mayores generalmente, se acercan a validar identidades a través de APP’s en su celular, lo que les suele ser dificultoso; eso es parte de lo cuenta el Polo Tecnológico.

Para el curso de Domótica se logró un acuerdo con la forma Electro Integral Villegas, ubicada en Castelli y belgrano, que facilita los dispositivos necesarios para el dictado, permitiendo de ese modo la gratuidad.

Entre otras cosas, el Subsecretario recordó que no solo los cursos se dictan en la ciudad cabecera sino que desde hace un tiempo están recorriendo los pueblos del distrito permitiendo que las oportunidades de capacitarse en tecnología, como la IA llegue a todos por igual.

(*) La domótica es el conjunto de tecnologías que permite controlar y automatizar de manera inteligente una vivienda o edificio. Integra sistemas eléctricos, electrónicos y de comunicación para gestionar el confort, la seguridad, la accesibilidad y el consumo de energía, controlando todo desde un celular o asistentes de voz.