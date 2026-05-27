La firma digital Ruta y Campo, de General Villegas, fue presentada en una ronda de negocios organizada por la Provincia

Ruta y Campo dijo presente en la Ronda de Negocios Regional realizada días pasados en la ciudad de América, donde participaron junto a empresas, cooperativas y emprendimientos de General Villegas, Pellegrini y Rivadavia.

Ruta y Campo es una herramienta digital orientada a optimizar la logística del agro, conectando tecnología, gestión y eficiencia para el sector productivo, expresan José Luis Rivero y Gustavo Britos, creadores de este emprendimientos del que forman parte otras personas y se encuentra en la última etapa de prueba, aunque ya funciona como dador a de carga, entre otros servicios vinculados.

En la exposición, la representante de la empresa desarrollada para funcionar de manera virtual, expresó que Ruta y Campo es considerada una herramienta que nace con un objetivo muy claro: unir, a través de la tecnología, al sector productivo y al transporte, de una manera simple, rápida y segura.

«Hace ya más de 12 años fundamos lo que en aquel momento se llamó Centro de Transportistas. Para esos tiempos fue una herramienta extraordinaria y muy útil. Administrábamos nuestra propia facturación, construimos una importante cartera de clientes y logramos conformar un gran equipo de transportistas para brindar el mejor servicio posible.

Pero con el paso de los años entendimos que esa estructura, que había sido tan valiosa, empezaba a encontrar sus límites. Sentíamos que habíamos llegado a un techo y que era momento de evolucionar.

Y entonces llegó la pandemia.

La pandemia nos golpeó muy fuerte. Fuimos declarados servicio esencial y nunca pudimos detenernos. Incluso nos tocó atravesar momentos muy dolorosos: dos compañeros, personas muy valiosas para nosotros, perdieron la vida a causa del COVID. Fue un impacto enorme», recordó; agregando que en medio de esa realidad, también entendieron algo fundamental: el mundo estaba cambiando. Siendo a partir de ello que comprendieron cuál era el camino; había que dejar atrás el lápiz y el papel para incorporar tecnología a la logística.

Finalmente, en referencia a la creación de la empresa tal como existe, fueron años de preparación, análisis, aprendizaje y un importante trabajo que permitió hacerlo realidad e iniciar la transición hasta el presente.

Hoy la sede de Ruta y Campo se encuentra en la balanza de la Sociedad Rural, sobre la ruta 188, donde, entre los servicios se ofrece playa de estacionamiento, y muy pronto sumarán otros.

Es un desarrollo local que probablemente será replicado en otros puntos del país, en otras plataformas; constituye una de las pocas empresas de este tipo funcionando de este modo, claramente, es hoy, lo que seguramente se tiene pensado en el rubro para más adelante, lo que le da al transporte y el campo que opera con ellos, valor agregado y la seguridad y precisión que da la tecnología.