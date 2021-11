La arenga de Erica Revilla, candidata a senadora por la cuarta, en el cierre de Juntos General Villegas (VIDEO)

El oficialismo local cerró la campaña con un tradicional acto que se llevó a cabo en el local de la coalición ubicado en calle Moreno y Chavarri que contó con cuatro oradores, el intendente municipal, Eduardo Campana, la candidata a primer concejal, Claudia Esain, la candidata en cuarto lugar, Romina Dominguez Carvalho y la candidata a senadora nacional por la cuarta sección, Erica Revilla (actual intendente de General Arenales).

El primer objetivo fue mostrar la unidad conseguida entre el radicalismo, el Pro y la Coalición Cívica, unión que se destacó, tanto que en un pasaje de su discurso Esain dijo que el modo de trabajo conjunto genera envidia en otros espacios; la presencia del intendente y su participación en la campaña luego de las PASO confirma la impronta adoptada por su Gestión para lograr lo que él aseguró sucederá este domingo: dar vuelta el resultado del pasado 12 de septiembre. El segundo dejar en claro que el objetivo es poder mantener la mayoría en el Concejo Deliberante siendo La Cámpora o Juntos lo que está en juego. En términos nacionales y provinciales, sería el kirchnerismo o Juntos.

En todos los casos el pedido fue votar completa la boleta 506 de Juntos.

En ese sentido Revilla que fue la última oradora, con tono potente, arengó a los presentes, con un discurso efusivo que la llevó a contar su experiencia como concejal durante años y lo que experimentó con una mayoría kirchnerista, los intentos del radicalismo, partido al que pertenece, por lograr gobernar los destinos de su distrito hasta conseguirlo, también de lo que ha generado y está generando el kirchnerismo y lo que plantea Juntos.

Frases de Eduardo Campana

– Se que a esta campaña le han puesta el alma y la vida.

– El domingo tenemos una historia importantísima para general Villegas que es dar vuelta la elección.

– Se puede dar vuelta.

– Fuimos un granito pintado de azul en un mapa amarillo, fue un cachetazo ese lunes a la mañana, nos repusimos y aquí estamos.

– ¿Por qué nos van a votar el domingo?, por todo lo que acontece a nivel nacional, provincial y localmente.

– Quienes estamos en la Gestión si bien tenemos muchas cosas buenas y para anunciar, también tenemos que luchar contra las desventuras. Por poner un ejemplo: se nos rompen las máquinas viales, los vecinos y productores nos piden que arreglemos los caminos, el Director Vial nos comunica que se rompió una máquina, esa máquina es importada, y el Gobierno no nos permite importar, hay que enviar el repuesto a Brasil y de ahí a Argentina, esa máquina va a estar parada 5 o 6 meses. ¿Es ese el país que queremos?.

– Si podemos trabajar, si no tenemos reglas claras, si no nos dejan avanzar, si no nos dejan desarrollarnos , es imposible. Eso es el kirchnerismo, eso es La Cámpora.

– Como decía mi viejo, acabemos esta farsa, dejemos el relato pongámonos a trabajar, hagámoslo con responsabilidad, honestidad todos juntos y estaremos muchísimo mejor.

– El domingo la boleta entera, el domingo el voto útil y lo damos vuelta, no más La Cámpora, no más el kirchnerismo.

Frases de Claudia Esain

– No tengo dudas que el domingo la damos vuelta.

– Somos un espacio que incluimos a los demás espacios políticos, no tenemos prejuicios en ese sentido, eso habla de lo que pretendemos para el futuro, todos juntos sacar al país, a la provincia y a Villegas hacia adelante.

– El nuestro es el mejor equipo que se puede tener para trabajar de acá en adelante.

– Hemos logrado una armonía en la que prevalece el trabajo por el bien común, más allá de los intereses partidarios que son lícitos y se deben tener en cuenta.

– Nuestro objetivo es trabajar por el bien común.

– En Villegas escuchamos a otros espacios políticos decir que van a trabajar por la educación y yo me pregunto ¿de qué manera van a trabajar si lo único que han hecho estos dos últimos años fue militar la no presencialidad en clases?

– El Dr. Campana fue atacado no con buenos términos cuando trabajaba y defendía la presencialidad en General Villegas. Eso es trabajar y hacer por la educación.

– Hablan de generar trabajo genuino, ¿de qué trabajo hablan cuando cierran las exportaciones?. Nosotros que somos un distrito netamente agropecuario, cuando el campo no funciona funcionamos bastante mal. Nuestro espacio siempre trabajó por el libre comercio y ellos todo lo contrario.

– Si a esto no le ponemos freno no sabemos a donde vamos y no tenemos futuro.

– Nosotros no mentimos, hacemos, no prometemos lo que no podemos cumplir.

– No somos una bolsa de promesas vacías, como por ejemplo, la del asado para todos.

– El domingo los convoco a todos a acompañarnos con la boleta completa.

Frases de Romina Dominguez Carvalho

– Hoy estamos acá porque estamos convencidos que lo que no s están mostrando en nación y provincia es lo que no queremos.

– Yo no quiero que mi hijo que hoy tiene 12 a los 18 se suba a un avión en Ezeiza.

– Soy una convencida que Argentina tiene todo para crecer pero necesitamos compromiso, necesitamos esfuerzo, necesitamos honestidad y necesitamos educación, y esos son los valores que representa esta Lista.

– La Lista completa para que no nos avasallen, para que no nos callen, para que no nos encierren, para que podamos exportar libremente, para que podamos crecer y desarrollarnos, por la honestidad, por el futuro, por nuestros chicos.

– Esta Lista representa a cada ciudadano de a pie que no quiere nada regalado.

– Una gran diferencia entre ellos y nosotros son las políticas de Estado.

– Nosotros no vendemos la bolsita de las promesas vacía, vendemos realidad, vendemos Gestión, vendemos políticas que cambian la vida de un Distrito como el nuestro.

– Votemos eso, votemos futuro, votemos la Lista completa.