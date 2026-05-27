General Pinto: FM La Pocha estrenó estudio en el segundo aniversario (VIDEO)
La radio, propiedad de Julio Galván, estrenó los estudios, el mismo día que cumplió el segundo aniversario, fecha del cumpleaños de su padre; el 9 de mayo.
Tras ese acontecimiento que reunió a diferentes invitados, recibió en el lugar a Distrito Interior para charlar, especialmente, de la marcha que la última de las FM en haber sido puesta al aire en General Pinto, tiene y proyecta.
Felíz, dijo, de estar haciendo lo que le gusta, contó la dirección que está tomando la radio, al tiempo que recordó a su madre, «La Pocha», en cuyo honor identificó a la emisora que va ganando espacio y oyentes a medida que se amplía la propuesta diaria, con producción local, programas enlatados y retransmisiones de otras emisoras con figuras nacionales. Va adquiriendo identidad y cumpliendo con las expectativas y el fin por el que fue creada.