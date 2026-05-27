Este jueves se realiza en General Villegas el test drive del Corolla híbrido

El ingreso de Manuel San Miguel a Bhassa, la agencia oficial de la marca Toyota, permite no solamente tener presencia permanente para consultas y ventas, sino que también significa la posibilidad de obtener, como será mañana jueves, oportunidades de manejo y conocer los nuevos modelos.

El Corolla híbrido, estará disponible desde las 9 horas aproximadamente en la Plaza Principal, donde se montaría un gazebo para que los interesados en conocer este nuevo vehículo, dotado de la última tecnología, se acerquen y evacúen cualquier duda.

Los interesados en realizar el test drive deben anotarse al 2954 271673.