IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: el perro municipal sí existe (VIDEO)
Uno de los trabajadores municipales afectados al barrido de las calles, tomó esta mañana estas imágenes que resultan simpáticas por la actitud del protagonista: un perro del barrio.
Eran las 9:10 horas cuando Ezequiel, en el momento de su descanso, notó a la mascota merodear cerca del escobillón con el que realiza la tarea, lo que le dio tiempo a tomar el teléfono celular y lograr captar el momento en el que el animal procedió.
Entre risas confirmó que el perro municipal existe.
«No tengo idea de quien es el perro , por lo tanto desconozco hasta el nombre», comentó.
Luego de finalizado su refrigerio continuó trabajando sobre la calle San Lorenzo acompañado por el can.
