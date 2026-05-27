Osca Trojaola fue desvinculado de Desarrollo Social

La noticia fue confirmada a Distrito Interior este mediodía por Valeria Iglesias, Secretaria de Gobierno, luego que la noticia circulara cada vez con más fuerza en el ámbito municipal.

A partir de hoy, 27 de mayo, Trojaola deja de ser el Secretario del área, al considerar que las declaraciones vertidas por éste en FM Peregrina (92.9) resultan incompatibles con la responsabilidad institucional y política que exige el cargo, en las cuales pretende cuestionar decisiones emanadas del Departamento Ejecutivo, atetando la imagen y credibilidad de la Gestión de gobierno.

Consultado, el funcionario no había sido notificado formalmente, por lo tanto consideraba que continuaba en funciones; de hecho no dejaría el cargo hasta que le fuera solicitado formalmente. Si ello ocurría, pasaría a desempeñarse en el Concejo Deliberante, ocupando la banca que la comunidad le otorgara en las elecciones del 2023.

Oportunamente Trojaola dijo a Distrito Interior que asumiría la banca y se mantendría allí hasta el fin de su mandato, lo que hace presumir que así continuará su futuro laboral.

Respecto al reemplazo del ahora ex funcionario, momentáneamente no hay una persona designada, aseguró Iglesias.