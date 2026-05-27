Una calle de General Pinto llevará el nombre del ex combatiente de Malvinas «Cholo» Velozo

Esta noche el Concejo Deliberante tratará la imposición del nombre de Rafael «Cholo» Velozo, a la calle ubicada entre el acceso «Néstor Kirchner» y el camino real a Germania, en la ciudad cabecera donde vivió el héroe de Malvinas.

«El Cholo», como todos lo conocían era oriundo de El Triunfo pero su vida transcurrió en General Pinto donde formó su familia y forjó una carrera como bancario del que era jubilado.

En el año 2017, por iniciativa del entonces concejal Sergio Baldomá el Concejo Deliberante lo reconoció como «Héroe de Malvinas».

En la tarde del 19 de enero de 2024, a los 61 años, falleció en el hospital municipal de General Pinto.