General Villegas: aseguran que fue intencional el incendio en la vivienda esta madrugada

El hombre que habita la vivienda junto a un nieto, aseguró a Distrito Interior, que todo indica, el inicio del fuego, fue intencional; incluso, las sospechas recaen, todas, sobre una misma persona, una mujer.

La Policía que se encontraba en el lugar, se prestaba a recabar información a la espera que el damnificado se acercara a la comisaría posteriormente a radicar la denuncia.

El sector del inmueble que fue totalmente afectado por las llamas, se encuentra en la parte posterior, es una especie de galpón de chapa, revestido en el interior, incluso contaba con piso. Lo había construído el morador años atrás para que sus hijos tuvieran un lugar para pasar las noches cuando se juntaban con los amigos.

Actualmente vivía allí su nieto, quien, aparentemente mantiene algún tipo de conflicto con una persona, sobre la que pesa incluso, una restricción de acercamiento.

El lugar contaba con lo necesario para vivir allí, y fue todo alcanzado por el fuego, incluso de la estructura no quedó prácticamente nada.

Hasta el momento de nuestra presencia, el nieto del dueño de la casa, no se había hecho presente en el lugar.