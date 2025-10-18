Comenzaron los vuelos comerciales entre General Pico y Buenos Aires

Luego de 13 años sin vuelos de pasajeros, la región recupera una plaza importante que permite dinamizar operaciones comerciales o de otra índole como la salud.

El pasado 14 se realizó el acto inaugural en la pista del aeródromo de esa ciudad pampeana que contó con la presencia de figuras clave para haber hecho posible el regreso del servicio; entre ellos la intendenta Fernanda Alonso y un grupo de empresarios locales, quienes fueron los impulsores y gestores del proyecto. También Jorge Arocena, uno de los empresarios que lideró las negociaciones y el apoyo logístico para concretar la ruta y directivos de la empresa de American Jet, su gerente comercial Juan Maravilla.

Finalizado el acto se realizó el vuelo de regreso a Capital Federal.

El servicio de vuelos tendrá cuatro frecuencias semanales operadas con aeronaves Fairchild Metro 23 de 19 plazas. Si la demanda acompaña el objetivo es incorporar aviones Embraer 145 de mayor capacidad, aseguraron los ejecutivos competentes.

La programación de vuelos entre General Pico y Aeroparque quedó establecido de la siguiente manera: La programación de itinerarios de vuelos está sujeta a cambios por razones operativas. Vuelos por la mañana Sale Llega

Martes y Jueves (Aeroparque – General Pico) 06:00 07:30

Martes y Jueves (General Pico – Aeroparque) 07:40 09:00

Vuelos por la tarde Sale Llega

Miércoles y Viernes (Aeroparque – General Pico) 19:20 20:50

Miércoles y Viernes (General Pico – Aeroparque) 21:00 22:20