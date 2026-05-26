ESTA MADRUGADA: importante incendio en una vivienda en General Villegas

Momentos antes de las 5 horas de este martes los bomberos intervinieron con dos dotaciones por el incendio en la parte posterior de una vivienda ubicada sobre la calle Saavedra a 1500, en cercanías de la Escuela N° 45.

En el lugar donde se produjo el foco que provocó pérdidas totales, se encuentra un galpón de chapa, en el que vivía el nieto del propietario del inmueble.

El fuego lo consumió todo, provocando pérdidas totales en ese sector, no habiendo podido ser evaluado, hasta el momento, si la estructura de la casa fue afectada en alguna parte.

Hasta el lugar llegó el SAME, personal de la Policía Comunal y Guardia Urbana.