Organizada por el Centro de Estudiantes de la Escuela Secundaria, Villa Saboya tuvo su peña del 25 de Mayo

La fiesta, que fue abierta a toda la comunidad, y localidades de la zona, se desarrolló el sábado 24 desde las 21 horas en el Club Atlético Argentino de la localidad y fue una peña con folclore, rock y ritmos bailables.

El Centro de Estudiantes de la Escuela Secundaria N° 9 de Villa Saboya, con el apoyo de la Cooperativa Escolar y la Cooperadora, organizó la celebración del 25 de Mayo.

Lorena Vuillermet, nativa de Saboya, radicada en la ciudad cabecera desde hace varios años, contó a Distrito Interior, luego de haber concurrido, que sin dudas fue la consagración de Isabella Vivas, de Rufino, con su banda de folclore moderno con batería y guitarras eléctricas. La joven de solo 17 años y con un futuro prometedor está próxima a lanzar su primer material discográfico.

Cantaron también Ceferino Martinez, la banda de rock infanto juvenil local «Los Huracanes» y la revelación de la noche fue Iker Luberriaga, hijo de Tomás el delegado del pueblo que con solo 5 años deslumbró en la batería.

Además fue el debut de la banda de rock de Cañada Seca «Rayo de Luna». También se presentaron Alma Medina, Lorenzo San Martin, Tamara Retamozo y varios ballets folclóricos de Rufino.

Luego, Iván Caporaletti desarrolló su show bailable para todo el público presente.

Villa Saboya se unió una vez más, en esta oportunidad bajo los colores de la Patria, para celebrar; la comunidad respondió a una iniciativa que surgió de los jóvenes de la localidad, dando lugar a las nuevas generaciones; el futuro de Saboya.