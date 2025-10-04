Alertan por el envenenamiento de perros en un barrio de General Villegas

Dos perros en apenas 24 horas con signos de envenenamiento.

El animal, de tamaño medio que se observa en la imagen quedó registrado en momentos que reaccionaba a lo que sería la reacción luego de la ingesta de algún tipo de veneno.

Según expresó Mario de Armas en una publicación, se está dando esta situación en el barrio Las Lilas.

Ante la conmoción que produce este accionar totalmente irracional se advierte extremar los cuidados con los niños, ya qie pueden ser mascotas los animales muertos, o al verlos en el estado descrito, las criaturas suelen acercarse inocentemente para rescatarlos.