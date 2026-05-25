Por cada álbum que llenó, Argentina salió campeón, y esta vez completó primero el del Mundial 2026 (VIDEO)

El deseo es que en esta oportunidad, en que llenó un nuevo álbum, se repita esta coincidencia. Agustín Luján, el primer villeguense en llenar el álbum de figuritas, vive días de mucha alegría y una popularidad que lo mantiene, a él y su familia, disfrutando, especialmente por los llamados y mensajes que recibe de manera constante.

En el medio aparece un posible competidor, que llenó el álbum, incluso días antes que Agustín. lejos de polemizar, toma a la situación con humor, y hasta bromea con el tema.

Finalmente, con el objetivo alcanzado, decidió junto a su familia regalar las figuritas que le sobraron, por lo que muchos niños y grandes por varios días permanecieron en cantidad, frente a su casa en busca de las repetidas.