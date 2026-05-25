Un clásico del 25 de mayo que Marta Moreno elabora para que no falte el buen sabor

Este lunes 25 de mayo desde la Victoria Bakery, Marta Moreno, vuelve a darle sabor a una fecha patria con un plato típico como es el locro.

El sello de Marta Moreno es el contundente sabor, como en cada comida que presenta.

Con clientes que lo esperan en cada fecha patria, pero también en ocasionales que, al enterarse de su elaboración, como en este caso, lo encargan, retiran, y por supuesto disfrutan.

Expresa Marta que para la buena comida no hay secreto, los condimentos y la materia prima de calidad; pero lo cierto es que, tal vez porque lo hace desde su talento para la cocina no lo tiene en cuenta, su mano hace la diferencia.

Este lunes al mediodía se completará el ritual con el retiro de las porciones en Saavedra y Berutti, que habrá iniciado con la reserva al 3388 52-6053.

El locro es también una forma de celebrar la Patria, de disfrutar lo auténtico, y el elaborado en La Victoria Bakery que es un clásico, no podía estar ausente este día.